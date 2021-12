6/11 ©IPA/Fotogramma

Nella Certificazione Unica, che i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia e rilasciare ai singoli percipienti entro il 16 marzo, trovano spazio l'aumento a 609,50 euro della riduzione dell'imposta a favore del personale dipendente del "comparto sicurezza", oltre alle nuove agevolazioni previste per il Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa