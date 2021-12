Bonus bollette luce e gas 2022: tutte le novità

4/10 ©IPA/Fotogramma

L'Arera dovrà ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Nel primo trimestre 2022, vengono annullati in particolare, gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh, per famiglie e piccole imprese, come bar e artigiani

Manovra, bollette luce e gas in 10 rate per chi è in difficoltà: come funzionerà