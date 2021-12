Nuovo record del gas, ecco quanto si pagherà in più nel 2022

Nell’ultimo anno secondo gli ultimi dati dell’Istat il costo dell’energia per famiglie e imprese è schizzato del 31 per cento (+41,8 per cento il mercato regolamentato e +24,3 quello libero). E i rialzi non sembrano destinati a fermarsi, per ora: secondo le indiscrezioni l'autorità di regolazione dell'energia comunicherà nuovi forti rincari anche per l’inizio di gennaio, quasi certamente a doppia cifra.

+370 euro a famiglia

Per il 2022 ci attende insomma un salasso non da poco: secondo una simulazione di Facile.it per Sky TG24 nei primi tre mesi del 2022, se i prezzi dovessero aumentare come erano saliti a ottobre e tenendo conto dell’intervento del governo, la famiglia media pagherà 370 euro in più rispetto al primo trimestre di quest’anno.