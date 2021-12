6/10 ©IPA/Fotogramma

BONUS 75% PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Un emendamento introduce il bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche: una detrazione in 5 anni per le spese sostenute nel 2022, con tetto a 50mila euro per le villette, 40mila ad appartamento per i piccoli condomini e 30mila per le abitazioni nei palazzi oltre le 8 unità