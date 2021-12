APE, cos'è l'attestato di prestazione energetica e quando serve

7/10 ©Ansa

QUANTO COSTA - I prezzi per avere l’APE variano tra i 150 e i 250 euro circa in base alla città in cui viene redatto e alle caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare. Per immobili diversi dagli appartamenti come ville, case a schiera, negozi, uffici, il costo è solitamente più alto