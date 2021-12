3/13 ©IPA/Fotogramma

COME FUNZIONANO LE CLASSI - Al momento la classificazione energetica di un immobile è data dall’Ape (Attestato di Prestazione Energetica), già obbligatorio per vendere o affittare. Ci sono 10 classi energetiche (dalla A, con alcune sottoclassi, alla G). L’ordine delle lettere corrisponde a classi energetiche più efficienti. Oggi, il requisito minimo per costruire un nuovo edificio in Italia è la classe D

Casa, proposta Ue su classe energetica: 4,5 mln edifici da riqualificare