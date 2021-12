Manovra, come potrebbero cambiare i bonus edilizi

1/10 ©Ansa

Il dibattito sulla Legge di Bilancio prosegue tra non poche difficoltà. Su molti temi i partiti sono ancora divisi e lo spazio di manovra per accogliere eventuali modifiche è limitato. Scadenze a parte, Ansa riferisce che per questo obiettivo c’è un budget di soli 600 milioni di euro per il 2022 e di 500 milioni per il 2023

GUARDA IL VIDEO: Manovra, Cgil e Uil confermano sciopero generale il 16