Dopo lo sforzo fatto a fine settembre, pari a 3,5 miliardi, per annullare gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziare il bonus sociale, il governo pensa di allargare la fascia delle famiglie che possono accedere allo sconto nella bolletta energetica. In questo caso dovrebbe alzare il limite Isee per avere l’agevolazione. Ecco come funziona