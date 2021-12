Manovra, salta il contributo di solidarietà contro il caro bollette

Maggioranza spaccata in Consiglio dei ministri sul congelamento del taglio dell’Irpef da applicare ai redditi più alti, con l’obiettivo di far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia: contrari Lega, Forza Italia e Italia Viva. Fonti della cabina di regia confermano l’emendamento sul taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef e 1 miliardo di Irap a partire dal 2022 Condividi

Non ci sarà nella Manovra il contributo di solidarietà da applicare ai redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette. È quanto si apprende al termine del Consiglio dei ministri sulle Legge di Bilancio, svoltosi dopo la cabina di regia che ha confermato l’emendamento sul taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef e 1 miliardo di Irap a partire dal 2022.

Nessun accordo sul contributo di solidarietà leggi anche Rincari bollette, Cingolani: mitighiamo i danni Sul contributo di solidarietà, si apprende, non si è trovato un accordo a causa della spaccatura del governo e la contrarietà di Lega, Forza Italia e Italia Viva. L’ipotesi era quella di congelare per uno o due anni il taglio dell'Irpef per i redditi oltre i 75mila euro, in modo da reperire fondi per sterilizzare l'aumento dei costi delle bollette energetiche. Il taglio Irpef previsto dal governo in Manovra sarebbe di 247 euro per i redditi oltre i 75mila euro, per un costo totale tra i 250 e i 270 milioni di euro. La proposta sarebbe stata quella di sospendere l'entrata a regime del taglio nel 2022 e forse anche nel 2023 per contrastare con quelle risorse il rincaro delle bollette.

Fonti: "800 milioni contro il caro bollette" vedi anche Bollette, Nomisma: senza interventi Stato a gennaio gas +50% Sull’aumento delle bollette, si apprende da fonti di governo, lo stanziamento in Manovra salirà in tutto di circa 800 milioni. Le risorse arriveranno per circa 500 milioni dal "tesoretto" della riforma di Irpef e Irap per il 2022 e per circa 300 milioni da altri fondi reperiti in bilancio e non utilizzati appieno. In tutto quindi per il primo trimestre del prossimo anno ci sarà un intervento da 2,8 miliardi.