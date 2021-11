Riforma Irpef, i maggiori vantaggi sono per i redditi medio-bassi

Secondo il commercialista Gianluca Timpone, la riformulazione delle aliquote IRPEF -con l'eliminazione di una delle 5 fasce di reddito - andrà a vantaggio soprattutto del ceto medio. I redditi tra i 28mila e i 50mila euro vedranno una minore imposizione fiscale per più di 5 punti percentuali; vantaggi un po' più contenuti invece per gli altri contribuenti.

Nella puntata di martedì 30 novembre (rivedila qui), uno sguardo anche a come si presentano i mercati finanziari in vista del fine anno, con Antonella Manganelli, Co-chief investment officer di Payden & Rygel in Italia, e spazio anche alla nuova campagna della Farnesina per la promozione del nostro Paese all'estero, con l'ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore generale della promozione sistema paese presso la Farnesina.