Dietrofront del leader dei pentastellati, a cui il segretario del Pd Enrico Letta aveva proposto di candidarsi nel collegio Roma 1 per prendere il seggio a Montecitorio lasciato libero da Roberto Gualtieri. Matteo Renzi: "Conte ha paura del voto". Il leader di Azione: "Dem succubi dei Cinque Stelle" Condividi

Non sarà Giuseppe Conte il candidato dell’alleanza di centrosinistra per il seggio di Roma 1 alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. La conferma arriva dallo stesso ex premier e leader del MoVimento Cinque Stelle, dopo giornate di incertezza e di attacchi arrivati da Matteo Renzi e Carlo Calenda, che si era spinto anche a prospettare una sua candidatura pur di contrastare quella di Conte. Così, il dietrofront: “Ringrazio Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta, ma dopo un supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5S. Non mi è possibile dedicarmi ad altro”, ha detto Conte.

Il seggio vacante leggi anche Live In, Conte: "Sulla gestione della pandemia non ho rimpianti" Il segretario del Pd Enrico Letta aveva proposto a Conte di candidarsi nel collegio della Capitale per prendere il posto lasciato libero dall’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, eletto alle amministrative dello scorso ottobre.

Renzi: “Conte senza coraggio, teme il voto” leggi anche Grillo: Conte specialista in penultimatum. L'ex premier: no divergenze Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa, ha detto di non essere sorpreso dalla rinuncia di Conte: “Conoscendo la sua proverbiale mancanza di coraggio non ho mai avuto dubbi. È un uomo che vive di sondaggi ma che ha un terrore senza fine di misurarsi con i cittadini. Vive di like, ma teme il voto". L’auspicio di Renzi è che nel Pd “torni il buon senso. Non devono rincorrere i grillini, ma fare politica", ha dichiarato. Il leader di Iv guarda al suo passato tra i democratici: “Il Pd dovrebbe provare a vincere le elezioni prendendo la guida del polo riformista, come abbiamo fatto nel 2014 ottenendo il 41%. Oggi mi pare che si stiano accontentando della metà di quei voti. E che stiano rincorrendo le stelle cadenti del grillismo. Loro vedono i sondaggi sulla popolarità di Conte e si emozionano: quando si voterà, vedremo quanto queste emozioni si trasformeranno in voti. La stessa scelta di tirar fuori la candidatura di Conte dimostra che sono confusi”.