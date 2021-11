Carlo Calenda a "L'Ospite" su Sky TG24: “Bene governo su nuove misure”

Il leader di Azione è stato il protagonista dell'appuntamento politico del sabato con Massimo Leoni. Fra i temi al centro del botta e risposta l'attualità politica, tra cui la gestione della pandemia, il Pnrr, l'Unione europea e l'immigrazione Condividi

"È un’ottima notizia che il governo abbia votato all’unanimità le nuove misure anti-Covid. Dà un forte segnale al Paese". Così ha dichiarato Carlo Calenda, protagonista de "L'Ospite", appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni, riferendosi alle nuove norme che introducono il Super green pass. Al centro del botta e risposta con il leader di Azione i principali temi dell'attualità politica, tra cui la pandemia di Covid-19, il Pnrr, la corsa al Quirinale, l'immigrazione e l'assetto dell'Unione.

"Draghi deve restare a Palazzo Chigi" vedi anche Super Green Pass: ecco cosa cambia dal 6 dicembre settore per settore "È fondamentale che il governo di Draghi arrivi alla fine della legislatura. Non solo per la gestione della pandemia, ma anche del Pnrr", ha detto Calenda, che lancia una proposta ai partiti. "Ci sono delle scadenze che devono essere rispettate: tutti i leader politici che fanno parte di questa maggioranza dovrebbero chiedere a Draghi di restare". La motivazione secondo il leader di Azione è che "se il Paese perde Draghi torniamo alla politica di prima in un momento davvero delicato, con pochissime possibilità di far uscire dalle urne un governo capace di affrontare questa situazione".

"Le forze politiche vogliono un 'genitore' a cui dare la responsabilità" leggi anche Super Green Pass, Draghi: "Vogliamo Natale diverso dallo scorso anno" "Politica vuol dire 'l’arte del governo'. Bisogna che ci sia una visione anche culturale, ma dopo bisogna essere in grado di realizzare qualcosa", continua Calenda parlando delle forze di maggioranza. "Sono 30 anni che sentiamo parlare destra e sinistra e alla fine non si fanno né cose di destra né di sinistra. Per questo io sono sceso in politica e voglio fare politica", afferma. "Penso ci sia un problema di classe dirigente che i partiti in primis debbano porsi. Le elezioni sono sempre un momento di chiarezza, ma poi i cittadini non sono contenti dei governi, le maggioranze cambiano e l’elettorato è sempre più scontento". Il Covid adesso è anche un agente politico. “Quello che vogliono le forze politiche adesso è un genitore a cui poter addossare le responsabilità: per questo Matteo Salvini può permettersi di lamentarsi delle misure che la Lega stessa ha votato”, dice Calenda. rivolgendosi poi a Matteo Renzi, Calenda ha commentato: "Quello di Renzi non è un progetto di rinnovamento della politica italiana e non guarda al centro".

"L'Ue cambierà. Immigrazione è questione delicata" vedi anche Trattato Italia-Francia, dai migranti allo spazio: cosa prevede "Credo che l’Unione europea non andrà avanti con questo assetto. Le forze dell’Est Europa dovranno essere messe fuori prima o poi, per una serie di questioni. L’asse tra i Paesi fondatori deve essere rafforzato e allargato”. Nelle ultime settimane l’Europa è stata attraversata da varie tensioni, da Est a Ovest. La questione immigrazione ha messo in crisi la Polonia e Germania e sta creando problemi tra Francia e Gran Bretagna. “L’immigrazione è un tema molto delicato: per i Paesi è comodo dire che è colpa dell’Europa ma sono gli Stati membri in primis a non voler cedere alla forza centrale i poteri per risolvere la situazione”.