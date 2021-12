11/12 ©Ansa

La proposta – “un’idea ridicola che non potrebbe essere applicata in Italia” - non piace nemmeno al Codacons. "Non esiste alcun nesso tra il diritto di vendita di una proprietà privata e l'obbligo di efficientamento energetico che l'Ue vorrebbe mettere in capo ai proprietari di case", spiega il presidente Carlo Rienzi