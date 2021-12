Manovra, modifiche al Superbonus: verso stop a tetto Isee per villette

5/15 ©Ansa

Il problema principale, che ha tenuto l'accordo in stallo per giorni, è soprattutto sui costi della misura per il 2024: si tratta di 350 milioni di euro che saranno coperti - si apprende - utilizzando i fondi a disposizione del Parlamento per le modifiche alla legge di bilancio. Oltre all'abolizione del tetto Isee i partiti chiedevano anche il rinnovo dell'incentivo per il fotovoltaico e per le barriere architettoniche, e l'allineamento dei lavori trainati con quelli trainanti, che sarebbero tutti scontati al 110%

Manovra, emendamento del governo: dai tagli Irpef e Irap al bonus tv. Cosa cambia