Bonus 2022, quali saranno prorogati e quali cancellati

L’arrivo del nuovo anno porterà novità nel sistema delle agevolazioni fiscali: alcune saranno prorogate, altre solo in parte, altre no. Per l’ufficialità, in molti casi, bisogna aspettare l’approvazione della Legge di Bilancio da parte del Parlamento. Analizzando il testo della Manovra come approvato dal governo, e quello di altre norme, come i decreti attuativi del Pnrr, si può già tracciare un quadro di quali bonus saranno confermati e quali no