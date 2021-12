3/10 ©IPA/Fotogramma

Il regime forfettario ha come riferimento normativo la Legge n. 190/2014. Ad oggi possono aderirvi i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. E che hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori

