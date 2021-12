Bonus facciate, ok per i lavori avviati entro il 31 dicembre 2021

2/10 ©Ansa

La precisazione è arrivata dopo che una risposta della stessa agenzia aveva creato confusione in merito. Nel cosiddetto interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre si sosteneva infatti che “sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode … l’istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche l'ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l’asseverazione di congruità”

Bonus e contributi a fondo perduto: ecco quali chiedere prima della fine dell'anno