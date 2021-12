2/11 ©IPA/Fotogramma

Il visto di conformità per il Superbonus, necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730)

Bonus casa, Agenzia entrate: “Obbligo visto di conformità solo per le cessioni dopo 12/11”