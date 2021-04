15/15 ©Ansa

DOCUMENTI - È importante conservare, in modo da presentarli su richiesta, questi documenti: fatture; ricevute del bonifico; abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori; copia domanda di accatastamento, per immobili non censiti; ricevute di pagamento dei tributi locali; copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari