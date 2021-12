1/12 ©Ansa

A far discutere il governo non è solo il reddito di cittadinanza, ma anche la situazione dei navigator, i professionisti che hanno il compito di supportare i centri per l’impiego nella ricerca di offerte di lavoro per i beneficiari della misura. Lo scorso 18 novembre, dopo le voci sul possibile licenziamento di 2500 navigator, in 400 sono scesi in piazza a Roma per chiedere al governo una qualche forma di tutela. Potrebbe aver funzionato: in un emendamento al decreto Recovery, all'esame della Commissione Bilancio della Camera, spunta una norma “salva-navigator”

