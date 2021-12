1/10 ©IPA/Fotogramma

Da agosto alla fine di novembre le famiglie hanno acquistato oltre 1,6 milioni di apparecchi grazie ai due bonus legati al televisore. Al 24 novembre sono stati erogati contributi per un importo compplessivo di 134 milioni di euro, di cui 93,6 milioni per il bonus rottamazione e i restanti per il bonus tv. I dati sono riportati in un articolo del Sole 24 Ore

GUARDA IL VIDEO: Bonus tv, come ottenerlo