Bonus mobili, ecco come funziona per le lavatrici

Il Bonus mobili (nella formula attuale) sta per scadere: chi volesse acquistare degli arredi per la casa con il contributo dello Stato ha tempo fino al 31 dicembre 2021. Poi per il 2022 cambierà il tetto di spesa al ribasso. Nel Bonus mobili sono inclusi anche i grandi elettrodomestici, lavatrice compresa

