2/12 ©IPA/Fotogramma

In materia di Irpef e della rimodulazione delle sue aliquote, il numero degli scaglioni passano da 5 a 4 ed è prevista la cancellazione del prelievo al 41%. Previsto inoltre il taglio di due punti dell'aliquota del 27% e di 3 per quella del 38%. Con queste misure ne gioveranno in particolare quanti hanno un reddito tra i 35mila e i 50mila euro annui. La nuova misura relativa allo sconto sui contributi potrebbe essere interessante per i redditi più bassi. Se non dovesse essere introdotta, stando le cose come sono ora, godrebbero di risparmi esigui

Manovra, salta il contributo di solidarietà contro il caro bollette