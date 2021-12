2/10 ©Ansa

Inoltre c’è anche la possibilità di non poter più viaggiare a causa di una positività al Covid-19. Cosa succede se non si può più partire per il viaggio prenotato con il bonus vacanze? Ecco cosa sapere

Ponte Immacolata, 10 milioni gli italiani in viaggio. Affari per 3,2 miliardi di euro