6/10 ©Ansa

A causa dei casi in aumento e dell'emergere di nuove varianti, ha aggiunto che "non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare i nostri sforzi per garantire parità di accesso alle vaccinazioni, coordinare le procedure di viaggio, utilizzare i certificati di vaccinazione digitali per facilitare la mobilità e continuare a sostenere il settore”