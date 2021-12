9/10 ©IPA/Fotogramma

Per Federconsumatori, "questi dati mettono in evidenza come, oggi più che mai, fare un figlio sta diventando un lusso riservato a pochi, che sempre meno italiani sono in grado di permettersi. Non stupisce che nel 2021, in Italia, si è registrato il minimo storico di nascite. Infatti, seppur rappresentino un passo in avanti, i bonus e le agevolazioni disposti dal governo (l'Assegno di natalità, il Bonus mamma domani, l'Assegno unico figli, il Bonus asilo nido) non sono ancora sufficienti a invertire tale tendenza”