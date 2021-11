3/13 ©Ansa

BONUS BEBÈ - Dal 2022 non sarà più possibile usufruire del bonus bebè, un aiuto ai nuovi genitori dopo la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio, il cui importo è variabile sulla base di tre fasce di reddito Isee: 160 euro al mese per il primo figlio o 192 per i figli successivi per chi ha un Isee non superiore a 7mila euro; 120 o 144 euro al mese per chi ha un Isee compreso tra i 7 e i 40mila euro; 80 o 96 euro per chi ha un Isee superiore ai 40mila euro

