Serviranno comunque le circolari dell’Inps per chiarire i dettagli su questi casi, ad esempio, se il genitore non affidatario deve comunque validare la richiesta dell’assegno. L'assegno unico, misura varata per fare ordine tra i vari bonus per la famiglia, riguarderà 7,2 milioni di famiglie con importi diversi in base al reddito. Decisivo ai fini dell'importo sarà l'Isee

Welfare, da gennaio parte l'assegno unico