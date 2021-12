5/12 ©IPA/Fotogramma

Un’estensione di Quota 102 appare improbabile. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, l’ha definita “una presa in giro” mentre secondo il leader della Cisl Luigi Sbarra (in foto) “è una misura improvvisata, sbagliata e non condivisa, che nasconde un inesorabile ritorno all'iniquità delle legge Fornero". Secondo Maurizio Landini, della Cgil, più in generale, bisogna “riconoscere la diversità tra i vari lavori e il diritto di uscire dopo 62 anni”

Cisl, Luigi Sbarra eletto nuovo segretario generale