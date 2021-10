7/12 ©IPA/Fotogramma

NO AL RITORNO DELLA LEGGE FORNERO - Il Movimento 5 Stelle non ha avanzato nessuna proposta di legge. Il leader pentastellato Giuseppe Conte ha, però, rimarcato la necessità di non tornare alla legge Fornero, favorendo un'uscita anticipata per chi è impegnato in una serie di lavori gravosi. Un orientamento che sembra molto vicino alla proposta del Pd, che il M5s potrebbe dunque appoggiare