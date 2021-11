Lavoro, entro il 2025 il 60% dovrà avere competenze green e digitali

6/10 ©IPA/Fotogramma

Le competenze green saranno richieste in maniera trasversale. Ne dovranno sapere le professioni ad elevata specializzazione e tecniche, gli impiegati e gli addetti ai servizi commerciali e turistici, quelli alle persone come gli operai e gli artigiani. Si cercheranno professionisti ed esperti come il progettista in edilizia sostenibile o il progettista meccanico per la mobilità elettrica, lo specialista in domotica, i tecnici e gli operai specializzati nell’efficientamento energetico nelle costruzioni, e chi certifica i prodotti biologici nell’agroalimentare