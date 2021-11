Smart working nel settore privato, vicino accordo governo-sindacati

4/11 ©Ansa

NIENTE ORARIO DI LAVORO - La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizzerà per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore, ma si individuerà la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa

Covid e Green Pass al lavoro, le criticità segnalate dal Garante della Privacy