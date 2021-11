Inps: retribuzione media delle donne 31% inferiore a uomini

La retribuzione media annua nel 2020 dei 15,58 milioni di dipendenti privati (esclusi agricoli e domestici) con almeno una giornata retribuita è stata pari a 20.658 euro ma risulta molto differenziata sia per età sia per genere. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sui lavoratori dipendenti. Lo stipendio aumenta al crescere dell'età ed è costantemente più alto per gli uomini (23.859 euro contro 16.285 euro per le donne). In pratica le donne in media hanno avuto retribuzioni del 31,2% inferiori a quelle degli uomini ma il dato risente anche del numero medio di giornate nell'anno più basso (230 per gli uomini e 214 per le donne).