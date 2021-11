Secondo l’Authority italiana, il certificato verde non dovrebbe essere consegnato dal dipendente al proprio capo per consentirgli di conservarlo e stilare delle liste di avvenuto controllo: col tempo, ciò finirebbe per allentare le misure di sicurezza. Inoltre, non è lecito raccogliere i dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, nemmeno con il consenso del lavoratore