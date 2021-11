6/10 ©Ansa

Previsti 160 milioni di euro fino al 2023 per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, 10 milioni di euro per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole e altri 10 milioni di euro per il rafforzamento della filiera grano-pasta. Poi 120 milioni di euro per il sostegno ai Distretti del cibo