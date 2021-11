2/10 ©Ansa

SUPERBONUS - Il bonus 110% così come è attualmente resta in vigore per i condomini fino al 31 dicembre 2023, mentre per le case indipendenti è valido fino al 30 giugno 2022. Una proroga fino al 31 dicembre 2022 è concessa solo per chi ha già depositato la Comunicazione inizio lavori entro il 30 settembre 2021 o per chi ha un Isee inferiore a 25mila euro. Proroga fino al 31 dicembre 2023 per Iacp e assimilati (comprese le cooperative), ma entro il 30 giugno 2022 deve essere stato effettuato il 60% dei lavori

Superbonus, Cdm approva decreto contro le frodi edilizie: le misure