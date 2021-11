Pensioni, nessuna modifica a "Opzione donna" nel 2022

Nel disegno di legge sulla manovra approvato in Consiglio dei ministri l'età per il pensionamento anticipato veniva alzata da 58 a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e da 59 a 61 anni per quelle autonome. La modifica scompare nel testo che verrà esaminato dal Parlamento. Non cambiano nemmeno gli ulteriori requisiti: richiesti almeno 35 anni di contributi. Rimane anche il ricalcolo dell'assegno in chiave contributiva