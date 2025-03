Ryanair, Ceo O'Leary "costretto" a pagare costi extra in un ristorante

Proprio come per i viaggi aerei, l’amministratore delegato ha visto comparire sul conto, con una certa ironia da parte del ristoratore, i costi aggiuntivi per "spazio extra per le gambe" (7,95 €), per "posti a sedere prioritari" (9,95 €) e per "prenotazione in zona tranquilla" (19,95 €)

Uno scontrino che comprendeva tutta una serie di voci extra, elaborato sulla falsariga dei listini Ryanair. Un ristoratore di Navan in Irlanda ha trovato il suo modo ironico di contraccambiare il trattamento di solito riservato ai passeggeri della compagnia aerea da parte del Ceo Michael O'Leary, che si è trovato a mangiare nel suo locale. Proprio come per i viaggi aerei, l’amministratore delegato ha visto comparire sul conto i costi aggiuntivi, questa volta non per bagagli o check-in, ma per "spazio extra per le gambe" (7,95 €), per "posti a sedere prioritari" (9,95 €) e per "prenotazione in zona tranquilla" (19,95 €). La vicenda è finita sui social del locale con tanto di scontrino e foto di O'Leary, che nel ristorante ha consumato una cena da 142,30 €, a base di gamberi in pastella, funghi su pane tostato e branzino, il tutto accompagnato da una bottiglia di Pinot Grigio. Nel post del Luvida Restaurant si legge: "Grazie a Michael O'Leary per aver scelto di cenare con noi stasera", ha scritto il ristorante su Instagram. "È stato un piacere ospitarvi. Spero che non vi dispiaccia se abbiamo aggiunto qualche costo extra al vostro conto per lo spazio extra per le gambe, i posti a sedere prioritari e la prenotazione in area tranquilla".