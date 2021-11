1/11 ©Ansa

La carenza di materie prime ha fatto tornare l’inflazione nell’Eurozona e con questa sono saliti i prezzi delle bollette energetiche. Analisti e investitori prevedono che la situazione non dovrebbe protrarsi nel lungo-medio periodo, ma nel frattempo si iniziano a notare le conseguenze anche sui tassi dei mutui, in particolare su quelli fissi, che hanno superato di nuovo la soglia dell’1%, come non succedeva nel 2019. Ecco cosa sta succedendo

GUARDA IL VIDEO: Mutui, rate in aumento per effetto inflazione