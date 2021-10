Allarme Natale, la carenza di materie prime fa aumentare i prezzi

6/13 ©Ansa

Tenendo conto di tale situazione e ipotizzando una stima prudenziale dei rincari, secondo il Codacons, solo per il tradizionale cenone e pranzo di Natale le famiglie si ritroverebbero a spendere circa 99 milioni di euro in più rispetto al 2019. La spesa sarebbe di 900 milioni per pesci carni e salumi (+2,5%), 430 per vino e bevande (+1,5%), 480 per ortaggi, frutta fresca e secca (+2,7%); 300 per pandori, panettoni e dolci lievitati (+10); 330 per pasta e pane (+10%)