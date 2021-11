Lo spread torna a salire a causa dell'impennata di inflazione

Abbiamo imparato a conoscere lo spread come il termometro della fiducia nella nostra economia, cioè quanto i mercati finanziari che ci prestano dei soldi, si fidano di noi e del fatto che restituiremo loro il capitale.

Spread attorno a 130

In questi giorni lo spread Italia-Germania risulta in aumento, poco sotto i 130 punti (dopo aver chiuso lunedì 1 novembre a 133), differentemente dal resto dell'anno in cui si è sempre assestato attorno ai 100. Si tratta infatti del record dall'inizio del 2021. Ricordiamo cos'è lo spread: è il differenziale dei tassi di interesse tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, cioè quanto ci costa prendere a prestito del denaro a noi Italia rispetto a quanto costa alla Germania, che sappiamo essere il paese più virtuoso da questo punto di vista.