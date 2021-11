Manovra, Cig più alta per chi aveva salari medi: ecco cosa cambia

4/12 ©Ansa

Nel programma Gol gli autonomi si affiancano alle categorie già destinatarie del percorso per il quale nel complesso saranno destinati 4,4 miliardi (per tre milioni di lavoratori da riqualificare entro il 2025), ovvero i lavoratori in cassa integrazione, quelli in Naspi, i disoccupati senza reddito da almeno sei mesi, i Neet e gli over 55

Gol, il programma del governo per cercare lavoro: come funziona