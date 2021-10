L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che le risorse sono abbastanza per soddisfare tutte le domande che sono arrivate entro la scadenza del 6 ottobre. Chi ha fatto richiesta per il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, dunque, lo riceverà in misura piena. Per conoscere la cifra effettiva, bisogna tuttavia aspettare il 2022 e la fine dei controlli