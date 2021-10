4/12 ©LaPresse

In particolare, le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l'acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2. Si tratta in sostanza di auto elettriche e ibride plug-in

E-Gap, ecco come non restare a piedi con l'auto elettrica