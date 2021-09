On Mobility, una sola app per ricarica elettrica auto e noleggio

Ricaricare l'auto elettrica e, durante la ricarica, noleggiare un veicolo elettrico, tutto dalla stessa app. A lanciare la nuova applicazione Siemens e On. Vi spieghiamo come funziona

On e Siemens hanno lanciato un servizio integrato per la mobilità elettrica che passa attraverso l'app On Mobility. La particolarità di questa app è che permette di ricaricare la propria auto elettrica e noleggiare un veicolo elettrico in un unico luogo, con un unico centro di costo, che permette così di abbattere i costi.

Vi spieghiamo come funziona

Il funzionamento è semplice: si arriva con la propria auto elettrica ad una colonnina di ricarica, che viene fornita da Siemens, si accede all'app On Mobility per avviare la ricarica della vettura, e con la stessa app è possibile anche noleggiare, ad un costo competitivo rispetto agli altri servizi di sharing, uno scooter elettrico o anche un'altra vettura elettrica per compiere i propri giri e svolgere attività durante la ricarica del proprio veicolo. L'app On Mobility racchiude un approccio integrato alla mobilità, perché da una parte mira a colmare il gap temporale della ricarica del proprio veicolo elettrico, che può essere impiegato a far altro, ma al tempo stesso facilità gli utenti racchiudendo in un unico luogo sia la possibilità di fare la ricarica elettrica che quello di noleggiare una autovettura o uno scooter, entrambi elettrici.

Un servizio che parte da Roma

Questo servizio integrato che prende il nome di On Charge&Share, che ha l'obiettivo di incentivare la mobilità elettrica, è partito in via sperimentale a Roma dove conta di arrivare ad aprire 240 punti di ricarica. “L’obiettivo del nostro Gruppo – spiega Alessandro Di Meo, managing director di On – è fornire una risposta concreta alla crescente necessità di spostamenti ad impatto zero, siano questi individuali o in condivisione, semplificando il più possibile l’accesso alle infrastrutture di ricarica ed ai veicoli e agevolando così la transizione ecologica di cui necessita il nostro sistema di mobilità”.

La Spina dorsale digitale di questo innovativo progetto è la tecnologia Siemens che fornisce l’infrastruttura di ricarica, cioè la colonnina, e la piattaforma di gestione dell’energia E-Car Operation Center, un progetto tutto italiano, cominciato oltre un decennio fa dal reparto Ricerca e Sviluppo di Siemens Italia e che consente alla app On Mobility di funzionare. "Grazie alla nostra infrastruttura di ricarica e alla piattaforma di gestione dell’energia basata su cloud - ha dichiarato Marco Rastelli a capo della Business Unit Distribution Systems di Siemens - On sarà in grado di offrire un servizio di mobilità innovativo, che rende più semplice e agevole, con una sola app, l’utilizzo condiviso di auto elettriche ed e-scooter". Il servizio di auto e moto noleggio può anche essere utilizzato indipendentemente dalla ricarica elettrica del proprio veicolo e in ogni colonnina si potranno ricaricare fino due veicoli elettrici simultaneamente ad una potenza di 22kwh a presa.