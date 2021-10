Tampon Tax, l’Iva sugli assorbenti scende al 10%

Il provvedimento è previsto nel documento di bilancio della Manovra 2022. Da tempo i movimenti femministi, e non solo, chiedevano la riduzione dell’imposta, sostenendo che gli assorbenti non sono beni di lusso, ma essenziali: le persone non possono scegliere se usarli o no, ma lo Stato può decidere se e quanto tassarli

Il governo Draghi il 19 ottobre ha varato la riduzione della cosiddetta “tampon tax” nella Manovra 2022 e l'ha inserita nella nota che segue l’approvazione del Dpb da parte del Consiglio dei ministri. A darne conferma, nella tarda serata di ieri, il comunicato finale di Palazzo Chigi, al termine del Cdm che ha approvato il documento programmatico di Bilancio. Tra i provvedimenti, dunque, si legge che è previsto anche il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Da tempo i movimenti femministi, e non solo, chiedevano la riduzione dell’imposta, sostenendo che gli assorbenti non sono beni di lusso, ma essenziali: le persone non possono scegliere se usarli o no, ma lo Stato può decidere se e quanto tassarli. (MANOVRA, 22 MILIARDI PER SPINGERE LA RIPRESA)