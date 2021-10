11/11 ©Ansa

Il governo sta anche lavorando per definire le sorti di Quota 100, in scadenza a fine anno. Una delle ipotesi è quella di sostituirla con l'Ape contributiva. In pratica, come proposto del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, le persone di 63 o 64 anni potrebbero accedere alla quota contributiva maturata alla data della richiesta, per poi avere la pensione completa al raggiungimento dell'età di anzianità