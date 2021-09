4/10 ©IPA/Fotogramma

I consumatori che sono passati al Mercato Libero un anno fa, scegliendo un’offerta a prezzo fisso bloccato per 12 mesi tra il 20% delle più convenienti, secondo l’Indice Selectra SQ hanno risparmiato circa 300 euro durante l’anno sulle loro utenze energetiche rispetto a chi è rimasto con il Mercato Tutelato, pagando 130 euro in meno nella bolletta della luce e 170 euro in meno in quella del gas

Energie rinnovabili, tanti incentivi ma poche richieste