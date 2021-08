8/11 ©Ansa

Una occasione di valorizzazione anche per le produzioni locali con il 78% degli italiani in vacanza che preferisce consumare prodotti tipici del posto a chilometro zero per conoscere le realtà enogastronomiche del luogo in cui si trovano, mentre appena il 15% dei vacanzieri ricerca anche in villeggiatura i sapori di casa propria. Una netta minoranza (5%) si affida alla cucina internazionale e un 2% prova altre esperienze nel piatto, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè