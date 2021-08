6/10 ©IPA/Fotogramma

Il 16 settembre è invece il termine ultimo per l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al periodo 1° aprile-30 giugno 2021. Altri adempimenti si concentrano alla fine del mese, il 30 settembre. Per esempio scade il termine per la presentazione del modello 730; vanno trasmessi i dati al sistema tessera sanitaria relativi al primo semestre 2021; bisogna versare l’imposta di bollo per le fatture elettroniche relative al secondo trimestre 2021